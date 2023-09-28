100 000 долларов за флакон: Одесская область получила уникальное лекарство для детей со СМА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Одесская область получила препарат для лечения детей, имеющих тяжелую генетическую болезнь — спинальную мышечную атрофию (СМА), передает УНН со ссылкой на департамент здоровья Одесской ОВА.
Детали
Препарат “Spinraza” объемом 15 флаконов был передан в КНП “Одесская областная детская клиническая больница”.
“Spinraza” — один из трех имеющихся в мире препаратов, которые применяются при терапии детей с спинальной мышечной атрофией (СМА). Их называют “самой дорогой инъекцией” в мире, поскольку один флакон “Spinraza” стоит более 100 000 долларов.
Как сообщили в ведомстве, особенностью использования этого препарата является то, что в отличие от препарата Zolgensma, который применяют однократно детям до 2 лет, Spinraza нужно принимать всю жизнь — первые четыре дозы накопительные с интервалом в 14 дней. А далее — поддерживающие инъекции каждые четыре месяца.
Лечение чрезвычайно сложное, дорогостоящее и с пожизненной реабилитацией для больных.
Напомним
Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что одним из важных направлений его работы на должности является эффективное функционирование и приведение в надлежащее состояние медицинских учреждений области. Также он анонсировал проверку и аудит всех учреждений здравоохранения в Одесской области.