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10 вересня: День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

10 вересня: День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сьогодні, 9 вересня, у відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день гінекологічного здоров'я. В Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, пише УНН.

Всесвітній день запобігання самогубствам

Ця міжнародна дата відзначається по всій планеті щорічно, починаючи з 2003 року. Всесвітній день запобігання самогубствам почали проводити з ініціативи Міжнародної асоціації по запобіганню самогубствам (МАПС) при активній підтримці Всесвітньої організації охорони здоров’я та під патронажем Організації Об’єднаних Націй.

Цей день, за задумом представників Міжнародної асоціації по запобіганню самогубствам, покликаний привернути увагу влади та громадськості до цієї проблеми.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), загальна кількість смертей від суїциду зараз наближається до мільйона на рік. Це друга причина смерті серед молоді віком від 15 до 29 років.

Міжнародний день гінекологічного здоров'я

Гінекологія – галузь медицини, що вивчає захворювання, характерні лише для жіночого організму, i насамперед, захворювання жіночої репродуктивної системи.

Найтіснішим чином гінекологія пов'язана з акушерством, що вивчають явища в жіночому організмі, пов'язані з вагітністю та пологами, від моменту зачаття до кінця післяпологового періоду. Тісно гінекологiя пов'язана з хірургією та іншими галузями практичної медицини.

Основна мета Міжнародного дня гінекологічного здоров’я – нагадати, що здоров’я є однією з найважливіших цінностей. В цей день медики всього світу прагнуть звернути увагу жінок на збереження власного здоров’я та профілактику гінекологічних захворювань.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

У другу неділю вересня своє професійне свято відзначають українські газівники й нафтовики. День працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості заснований Указом Президента № 302/93.

У нафтовій промисловості зайнято близько 1% населення України. Ці люди щодня займаються видобутком природних ресурсів і вносять величезний вклад до економіки та розвитку країни.

Робота нафтовика та газівника — не казка. Багатьом, звичайно, здається, що там, де нафта — золото рікою й діамантові розсипи. Але насправді це важка праця, за якою стоять сотні тисяч людей. Щороку в Україні зростає відсоток копалин, що здобуваються, з’являються нові технології видобутку, галузь розвивається.

В день нафтовика й газівника хочеться нагадати всім про те, як важливо берегти природний ресурс та довкілля.

Релігійне свято

Православна церква 10 вересня вшановує пам'ять Сави Крипецького і Анни Пророчиці. Наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди не даремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь.

Анна народилася в Єрусалимі і була благочестивою вдовою, яка належала до тієї категорії обраних, які зустріли Ісуса Христа ще в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму. Що стосується святого Сави Крипецького, то він жив пізніше – в XV столітті. Відомо, що Сава прийняв чернечий постриг. Дотримувався суворого посту і проводив час в молитвах, роздумах про Бога. Часто до Сави приходили люди за порадою.

Одного разу до нього з’явився навіть князь разом зі своєю хворою дружиною, і завдяки молитвам Сави, жінка повністю вилікувалася від недуги. Преподобний Сава завжди говорив про дотримання тілесної і моральної чистоти, схиляв людей до праведного способу життя. Навіть після смерті Сава залишився покровителем своєї чернечої обителі. Одного разу з’явився розбійникам, які прийшли пограбувати монастир. Згідно з легендою, ватажок банди вирішив покаятися і сам повірив у Бога.

Іменини сьогодні святкують Микола, Сергій, Ігнатій, Арсеній, Кассіан, Веніамін, Анатолій, Павло, Іван, Григорій, Денис, Афанасій, Мойсей та Анна. 

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