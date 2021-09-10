10 сентября: День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Всемирный день предотвращения самоубийств

Эта международная дата отмечается по всей планете ежегодно, начиная с 2003 года. Всемирный день предотвращения самоубийств начали проводить по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при активной поддержке Всемирной организации здравоохранения и под патронажем Организации Объединенных Наций.

Этот день, по замыслу представителей Международной ассоциации по предотвращению самоубийств, призванный привлечь внимание властей и общественности к этой проблеме.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. Это вторая причина смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.

Международный день гинекологического здоровья

Гинекология — отрасль медицины, изучающая заболевания, характерные только для женского организма, i прежде всего, заболевания женской репродуктивной системы.

Теснейшим образом гинекология связана с деторождением, изучающие явления в женском организме, связанные с беременностью и родами, от момента зачатия до конца послеродового периода. Тесно гинекологiя связана с хирургией и другими отраслями практической медицины.

Основная цель Международного дня гинекологического здоровья — напомнить, что здоровье является одной из важнейших ценностей. В этот день медики всего мира стремятся обратить внимание женщин на сохранение собственного здоровья и профилактику гинекологических заболеваний.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Во второе воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают украинские газовики и нефтяники. День работника нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности учрежден Указом Президента № 302/93.

В нефтяной промышленности занято около 1% населения Украины. Эти люди ежедневно занимаются добычей природных ресурсов и вносят огромный вклад в экономику и развития страны.

Работа нефтяника и газовика — не сказка. Многим, конечно, кажется, что там, где нефть — золото рекой и бриллиантовые россыпи. Но на самом деле это тяжелый труд, за которой стоят сотни тысяч человек. Ежегодно в Украине растет процент ископаемых, добываемых появляются новые технологии добычи, отрасль развивается.

В день нефтяника и газовика хочется напомнить всем о том, как важно беречь природный ресурс и окружающей среды.

Религиозный праздник

Православная церковь 10 сентября чтит память Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справиться с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.

Анна родилась в Иерусалиме и была благочестивой вдовой, которая принадлежала к той категории избранных, встретили Иисуса Христа еще в детском возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм. Что касается святого Саввы Крыпецкого, то он жил позже — в XV веке. Известно, что Савва принял монашеский постриг. Придерживался строгого поста и проводил время в молитвах, размышлениях о Боге. Часто к Савве приходили люди за советом.

Однажды к нему явился даже князь вместе со своей больной женой, и благодаря молитвам Саввы, женщина полностью излечилась от болезни. Преподобный Савва всегда говорил о соблюдении телесной и нравственной чистоты, склонял людей к праведной образа жизни. Даже после смерти Савва остался покровителем своей монашеской обители. Однажды появился разбойникам, которые пришли ограбить монастырь. Согласно легенде, предводитель банды решил покаяться и сам поверил в Бога.

Именины сегодня отмечают Николай, Сергей, Игнатий, Арсений, Кассиан, Вениамин, Анатолий, Павел, Иван, Григорий, Денис, Афанасий, Моисей и Анна.