10 сентября: День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113666 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126435 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110536 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109251 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137959 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121698 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161420 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143251 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179631 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172987 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 28981 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 41284 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 45854 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 76767 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 35882 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 126435 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 137959 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304080 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270899 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255718 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113666 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121130 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161420 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118783 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118365 просмотра
Актуальное
10 сентября: День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

10 сентября: День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Киев  •  УНН

 • 102925 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня, 9 сентября, в отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день гинекологического здоровья. В Украине отмечают День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, пишет УНН.

Всемирный день предотвращения самоубийств

Эта международная дата отмечается по всей планете ежегодно, начиная с 2003 года. Всемирный день предотвращения самоубийств начали проводить по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при активной поддержке Всемирной организации здравоохранения и под патронажем Организации Объединенных Наций.

Этот день, по замыслу представителей Международной ассоциации по предотвращению самоубийств, призванный привлечь внимание властей и общественности к этой проблеме.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. Это вторая причина смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.

Международный день гинекологического здоровья

Гинекология — отрасль медицины, изучающая заболевания, характерные только для женского организма, i прежде всего, заболевания женской репродуктивной системы.

Теснейшим образом гинекология связана с деторождением, изучающие явления в женском организме, связанные с беременностью и родами, от момента зачатия до конца послеродового периода. Тесно гинекологiя связана с хирургией и другими отраслями практической медицины.

Основная цель Международного дня гинекологического здоровья — напомнить, что здоровье является одной из важнейших ценностей. В этот день медики всего мира стремятся обратить внимание женщин на сохранение собственного здоровья и профилактику гинекологических заболеваний.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Во второе воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают украинские газовики и нефтяники. День работника нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности учрежден Указом Президента № 302/93.

В нефтяной промышленности занято около 1% населения Украины. Эти люди ежедневно занимаются добычей природных ресурсов и вносят огромный вклад в экономику и развития страны.

Работа нефтяника и газовика — не сказка. Многим, конечно, кажется, что там, где нефть — золото рекой и бриллиантовые россыпи. Но на самом деле это тяжелый труд, за которой стоят сотни тысяч человек. Ежегодно в Украине растет процент ископаемых, добываемых появляются новые технологии добычи, отрасль развивается.

В день нефтяника и газовика хочется напомнить всем о том, как важно беречь природный ресурс и окружающей среды.

Религиозный праздник

Православная церковь 10 сентября чтит память Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справиться с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.

Анна родилась в Иерусалиме и была благочестивой вдовой, которая принадлежала к той категории избранных, встретили Иисуса Христа еще в детском возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм. Что касается святого Саввы Крыпецкого, то он жил позже — в XV веке. Известно, что Савва принял монашеский постриг. Придерживался строгого поста и проводил время в молитвах, размышлениях о Боге. Часто к Савве приходили люди за советом.

Однажды к нему явился даже князь вместе со своей больной женой, и благодаря молитвам Саввы, женщина полностью излечилась от болезни. Преподобный Савва всегда говорил о соблюдении телесной и нравственной чистоты, склонял людей к праведной образа жизни. Даже после смерти Савва остался покровителем своей монашеской обители. Однажды появился разбойникам, которые пришли ограбить монастырь. Согласно легенде, предводитель банды решил покаяться и сам поверил в Бога.

Именины сегодня отмечают Николай, Сергей, Игнатий, Арсений, Кассиан, Вениамин, Анатолий, Павел, Иван, Григорий, Денис, Афанасий, Моисей и Анна.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы