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Хікікоморі: 1,5 мільйона людей у Японії живуть відлюдниками

Хікікоморі: 1,5 мільйона людей у Японії живуть відлюдниками

Київ • УНН

 • 1972443 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Опитування уряду Японії показало, що 1,5 мільйона громадян живуть самітниками. Найпоширеніші причини, що назвали респонденти - звільнення з роботи та Covid-19, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Майже 1,5 мільйона людей працездатного віку в Японії є соціальними відлюдниками, згідно з новим урядовим опитуванням, причому приблизно п’ята частина назвала пандемію Covid-19 основною причиною цього.

Опитування є першим в Японії офіційним всебічним дослідженням поширеності «хікікоморі», або «замкнених місць» — явища, яке вражає широкі верстви суспільства, від підлітків до людей похилого віку.

Причини відходу від сумнозвісного конформістського та зосередженого на роботі суспільства країни - від безробіття до депресії чи знущань у школі чи на роботі.

Згідно з опитуванням уряду країни, ступінь усамітненості людей, що живуть у такий спосіб, варіюється від виходу лише за продуктами або зайняттям хобі, до більш екстремальних випадків, коли люди взагалі рідко виходять із дому.

Приблизно два відсотки респондентів у віці від 15 до 64 років певною мірою відійшли від суспільства, за оцінками чиновників, цей відсоток становить 1,46 мільйона осіб. Найпоширенішою причиною, яку називали опитані японці, було «звільнення з роботи».

Слідом за цим пішла пандемія, яку назвали основною причиною 18 відсотків відлюдників у віці 15-39 років і 20 відсотків людей у віці 40-64 років.

Цитата

«Схоже, що деякі люди випадково відповідали нашому визначенню "хікікоморі", тому що вони не хотіли виходити на вулицю через Covid, і тому вони мали менше контактів із суспільством», — сказав AFP представник кабінету міністрів Кодзі Найто.

Офіс кабінету міністрів країни заявив, що немає попередніх даних, які можна прямо порівняти з новими цифрами. 

Нагадаємо

Японія представила план заохочення шлюбу та підвищення народжуваності.

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