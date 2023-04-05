Хикикомори: 1,5 миллиона человек в Японии живут отшельниками
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Опрос правительства Японии показал, что 1,5 миллиона граждан живут отшельниками. Самые распространенные причины, которые назвали респонденты – увольнение с работы и Covid-19, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Почти 1,5 миллиона человек трудоспособного возраста в Японии являются социальными отшельниками, согласно новому правительственному опросу, причем примерно пятая часть назвала пандемию Covid-19 основной причиной этого.
Опрос является первым в Японии официальным всесторонним исследованием распространенности «хикикомори», или «замкнутых мест» — явления, которое поражает широкие слои общества, от подростков до пожилых людей.
Причины отхода от печально известного конформистского и сосредоточенного на работе общества страны - от безработицы до депрессии или издевательств в школе или на работе.
Согласно опросу правительства страны, степень уединенности людей, живущих таким образом, варьируется от выхода только за продуктами или занятиями хобби, до более экстремальных случаев, когда люди вообще редко выходят из дома.
Примерно два процента респондентов в возрасте от 15 до 64 лет в той или иной степени отошли от общества, по оценкам чиновников, этот процент составляет 1,46 миллиона человек. Самой распространенной причиной, которую называли опрошенные японцы, было «увольнение с работы».
Вслед за этим последовала пандемия, которую назвали основной причиной 18 процентов отшельников в возрасте 15-39 лет и 20 процентов людей в возрасте 40-64 лет.
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«Похоже, что некоторые люди случайно соответствовали нашему определению "хикикомори", потому что они не хотели выходить на улицу из-за Covid, и поэтому они имели меньше контактов с обществом», — сказал AFP представитель кабинета министров Кодзи Найто.
Офис кабинета министров страны заявил, что нет предварительных данных, которые можно прямо сравнить с новыми цифрами.
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