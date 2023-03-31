Японія представила план заохочення шлюбу та підвищення народжуваності

Населення Японії, що становить понад 125 мільйонів, скорочується протягом 15 років і, за прогнозами, до 2060 року скоротиться до 86,7 мільйона осіб. Скорочення та старіння населення має величезні наслідки для економіки та національної безпеки країни.

Деталі

Міністр у справах дітей Масанобу Огура заявив, що наступні кілька років, можливо, стануть «останнім шансом» для Японії звернути назад зниження народжуваності. За його словами, якщо кількість народжень продовжить падати темпами з початку 2000 року, то у 2030-х роках молоде населення скорочуватиметься вдвічі швидше, ніж зараз.

Багато молодих японців відмовляються одружуватися або створювати сім'ї, збентежені перспективами працевлаштування, корпоративною культурою, несумісною з роботою обох батьків, особливо жінок, і відсутністю суспільної толерантності до маленьких дітей.

Для вирішення проблем план Огури пропонує збільшити фінансову допомогу, у тому числі збільшити державні субсидії на виховання дітей, щедріші студентські позички для здобуття вищої освіти та ширший доступ до послуг з догляду за дітьми. Він також спрямований на зміну культурного мислення у бік більшої ґендерної рівності. Пропозиція також включає збільшення державної допомоги компаніям, щоб спонукати більше співробітників-чоловіків брати відпустку по догляду за дитиною, що було предметом розбіжностей.

Міністр подав пропозицію прем'єр-міністру Фуміо Кісіді для подальшого розгляду. Це буде частиною більшого політичного пакету, який уряд Кісіди підготує у червні.

Контекст

У 2022 році в Японії було 799 728 новонароджених, що є рекордно низьким показником, опустившись нижче 800 000 вперше з початку досліджень в 1899 році. Багато пар не наважуються поповнити свої сім'ї через зростання витрат.

Японія є третьою за величиною економікою у світі, але вартість життя висока, заробітна плата зростає повільно, і близько 40% японців працюють неповний робочий день або працюють за контрактом. Критики кажуть, що уряд відстає у тому, щоб зробити суспільство більш інклюзивним для дітей, жінок та меншин.

При консервативній правлячій партії, яка підтримує традиційні сімейні цінності та ґендерні ролі, незаміжні жінки, які не мають дітей, як правило, користуються меншою повагою, а шлюб є обов'язковою умовою для народження дітей.

У країні, яка посідає одне з перших місць у світі з ґендерної рівності, ситуація перешкоджає кар'єрі жінок після заміжжя чи народження дітей.

Більшість японців віком від 18 до 34 років кажуть, що сподіваються колись одружитися, але планують мати менше двох дітей.