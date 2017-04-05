Появился трейлер украинского фильма "Мир Вашему дому!"

Отмечается, что фильм снят по пьесе советского автора Григория Горина "Поминальная молитва", в основу которой легли рассказы Шолом-Алейхема и которая с успехом идет во многих театрах Восточной Европы уже более тридцати лет.

"Мир Вашему дому!" - это аутентичная трагикомедия, действие которой происходит в начале XX-го века. Еврейское село в Украине. У бедного молочника Тевье пять дочерей, для которых единственный шанс вырваться из нищеты - удачно выйти замуж. Но планы на будущее у отца и девушек кардинально разные", - говорится в описании трейлера.

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Также в пресс-службе Госкино добавили, что картина снималась в исторических местах под Киевом. Были использованы уникальные вещи и интерьеры конца ХIХ - начала ХХ веков, в том числе дом, который еще в 1873 году купил Тевье - реальный персонаж рассказов классика еврейской литературы Шолом-Алейхема.

Стремясь воссоздать жизнь евреев той эпохи во всех деталях, авторы потратили на картину пять лет. Только подготовка одной сцены заняла у них полгода. И все, что есть в картине, - настоящее, как в историческом музее.

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По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, эта картина вызвала настоящий эмоциональный отклик Экспертной комиссии по вопросам кинематографии при Госкино.