Появился трейлер украинского фильма "Мир Вашему дому!"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 30207 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101805 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117245 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176111 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128916 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124191 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116828 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106441 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107487 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103899 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Появился трейлер украинского фильма "Мир Вашему дому!"

Появился трейлер украинского фильма "Мир Вашему дому!"

Киев  •  УНН

 • 14809 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Обнародован трейлер полнометражного художественного фильма Владимира Лерта "Мир Вашему дому!" (рабочее название - "Поминальная молитва"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.

Отмечается, что фильм снят по пьесе советского автора Григория Горина "Поминальная молитва", в основу которой легли рассказы Шолом-Алейхема и которая с успехом идет во многих театрах Восточной Европы уже более тридцати лет.

"Мир Вашему дому!" - это аутентичная трагикомедия, действие которой происходит в начале XX-го века. Еврейское село в Украине. У бедного молочника Тевье пять дочерей, для которых единственный шанс вырваться из нищеты - удачно выйти замуж. Но планы на будущее у отца и девушек кардинально разные", - говорится в описании трейлера.

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Также в пресс-службе Госкино добавили, что картина снималась в исторических местах под Киевом. Были использованы уникальные вещи и интерьеры конца ХIХ - начала ХХ веков, в том числе дом, который еще в 1873 году купил Тевье - реальный персонаж рассказов классика еврейской литературы Шолом-Алейхема.

Стремясь воссоздать жизнь евреев той эпохи во всех деталях, авторы потратили на картину пять лет. Только подготовка одной сцены заняла у них полгода. И все, что есть в картине, - настоящее, как в историческом музее.

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По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, эта картина вызвала настоящий эмоциональный отклик Экспертной комиссии по вопросам кинематографии при Госкино.

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