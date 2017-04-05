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З'явився трейлер українського фільму "Мир Вашому дому!"

З'явився трейлер українського фільму "Мир Вашому дому!"

Київ • УНН

 • 14815 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Оприлюднено трейлер повнометражного художнього фільму Володимира Лерта "Мир Вашому дому!" (робоча назва – "Поминальна молитва"). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.

Зазначається, що фільм знятий за п'єсою радянського автора Григорія Горіна "Поминальна молитва", в основу якої лягли розповіді Шолом-Алейхема і яка з успіхом йде в багатьох театрах Східної Європи вже понад тридцять років.

"Мир Вашому дому!" – це автентична трагікомедія, дія якої відбувається на початку XX-го століття. Єврейське село в Україні. Бідний молочник Тев’є має п’ять дочок, для яких єдиний шанс вирватися зі злиднів – вдало вийти заміж. Але плани на майбутнє у батька і дівчат кардинально різні", - йдеться в описі до трейлера.

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Також у прес-службі Держкіно додали, що картина знімалася в історичних місцях під Києвом. Були використані унікальні речі та інтер'єри кінця ХIХ - початку ХХ століть, в тому числі будинок, який ще у 1873 році купив Тев'є – реальний персонаж оповідань класика єврейської літератури Шолом-Алейхема.

Прагнучи відтворити життя євреїв тієї епохи у всіх деталях, автори витратили на картину п'ять років. Тільки підготовка однієї сцени зайняла у них півроку. І все, що є в картині, – справжнє, як в історичному музеї.

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За словами Голови Держкіно Пилипа Іллєнка, ця картина викликала справжній емоційний відгук Експертної комісії з питань кінематографії при Держкіно.

Українські Національні Новини

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