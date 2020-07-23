Появилось видео, как "полтавский террорист" с заложником выехали из окружения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Видео момента, когда автомобиль со злоумышленником, который взял в заложники в Полтаве начальника местного уголовного розыска, выезжал из окружения правоохранителей, обнародовали в сети. Видео распространило "Суспильне.Полтава", передает УНН.
"Момент, когда машина с подозреваемым и взятым в заложники полковником полиции выезжала из окружения", - говорится в подписи к видео.
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.
Злоумышленник с заложником автомобилем двигается в сторону Киева.
Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.
Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.