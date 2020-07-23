З'явилося відео, як "полтавський терорист" з заручником виїхали з оточення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Відео моменту, коли автомобіль зі зловмисником, який взяв у заручники у Полтаві начальника місцевого карного розшуку, виїжджав з оточення правоохоронців, оприлюднили у мережі. Відео поширило "Суспільне.Полтава", передає УНН.
"Момент, коли автівка з підозрюваним та взятим в заручники полковником поліції виїжджала з оточення", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.
Зловмисник з заручником автомобілем рухається в бік Києва.
Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.
Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.