Появилось фото щенка, который поселился в резиденции премьера Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завел собаку в официальной резиденции на Даунинг-стрит. Об этом в соцсети сообщила возлюбленная премьера Кэрри Симондс, передаёт УНН.
“Познакомьтесь с нашим великолепным маленьким спасенным щенком, Дилином”, — написала Симондс.
По её словам, Дилин попал на Даунинг стрит благодаря заботе представительницы организации Friends of Animals в Уэльсе, которая спасла щенка после того, как узнала, что его собирается бросить продавец щенков, потому что малыш родился с кривой челюстью.
В организации поправии щенку челюсть.
В соцсети Twitter в свою очередь разгорелись обсуждения нового питомца премьера, некоторые пользователи даже предложили ему альтернативное имя — Brexit.
Как сообщал УНН, в конце августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что британский парламент прекращает свою работу до 14 октября.