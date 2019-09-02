Появилось фото щенка, который поселился в резиденции премьера Великобритании

“Познакомьтесь с нашим великолепным маленьким спасенным щенком, Дилином”, — написала Симондс.

По её словам, Дилин попал на Даунинг стрит благодаря заботе представительницы организации Friends of Animals в Уэльсе, которая спасла щенка после того, как узнала, что его собирается бросить продавец щенков, потому что малыш родился с кривой челюстью.

В организации поправии щенку челюсть.

В соцсети Twitter в свою очередь разгорелись обсуждения нового питомца премьера, некоторые пользователи даже предложили ему альтернативное имя — Brexit.

Как сообщал УНН, в конце августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что британский парламент прекращает свою работу до 14 октября.