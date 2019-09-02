З'явилося фото цуценяти, яке оселилось у резиденції прем'єра Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завів собаку в офіційній резиденції на Даунінг-стріт. Про це в соцмережі повідомила кохана прем'єра Керрі Симондс, передає УНН.
"Познайомтесь з нашим чудовим маленьким врятованим щеням, Діліном", - написала Симондс.
За її словами, Ділін потрапив на Даунінг стріт завдяки турботі представниці організації Friends of Animals в Уельсі, яка врятувала цуценя після того, як дізналася, що його збирається кинути продавець цуценят, тому що малюк народився з кривою щелепою.
В організації поправити цуценяті щелепу.
У соцмережі Twitter в свою чергу розгорілися обговорення нового улюбленця прем'єра, деякі користувачі навіть запропонували йому альтернативне ім'я - Brexit.
Як повідомляв УНН, в кінці серпня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про те, що британський парламент припиняє свою роботу до 14 жовтня.