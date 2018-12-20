Появилось важное уточнение относительно пенсий в сельской местности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Филиалы ОАО “Укрпочта” в областях Украины подписали протоколы о доставке пенсий с региональными управлениями ПФУ. В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений во всех регионах Украины без исключения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.
“После принятия решения о выделении ”Укрпочте“ 500 миллионов гривен на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий, ”Укрпочта“ договорилась с ПФУ относительно доставки и выплаты пенсий в 2019 году”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе Мининфраструктуры заверили, что все пенсионеры, которые получали пенсии в “Укрпочте”, и те, кто желает это сделать впервые, беспрепятственно будут их получать через “Укрпочту”.
“Также, во исполнение поручения Президента Украины по обеспечению деятельности сети отделений почтовой связи в сельской местности, ”Укрпочта“ официально приостанавливает с 17 декабря текущего года все действия, связанные с оптимизацией сельской сети”, — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, будет проведена работа по трудоустройству на вакантные должности бывших работников, в случае их обращения. Сейчас в “Укрпочте” незаполненными остаются 1188 вакансий почтальонов и 667 вакансий операторов.
В ближайшее время планируется возобновить работу более 50 отделений связи, 11 новых отделений — запустить до конца года.
“Укрпочта” также будет активно сотрудничать с местными общинами, где отделения связи остаются закрытыми по техническим причинам, связанным с невозможностью дальнейшей эксплуатации или в связи с их неукомплектованностью.
Напомним, в октябре генеральный директор ОАО “Укрпочта” Игорь Смелянский заявил, что с 1 января 2019 года “Укрпочта” перестанет доставлять пенсионные выплаты украинцам .
Напомним, Президент Петр Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий.
14 декабря Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что “Укрпочта” нашла компромисс с Пенсионным фондом Украины и не прекратит доставку пенсий, а также не будет сокращать количество отделений в сельской местности.