З'явилось важливе уточнення щодо пенсій у сільській місцевості
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Філії ПАТ “Укрпошта” в областях України підписали протоколи про доставку пенсій з регіональними управліннями Пенсійного фонду України (ПФУ). Найближчим часом очікується укладання відповідних угод в усіх регіонах України без винятку. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, передає УНН.
“Після прийняття рішення про виділення „Укрпошті“ 500 мільйонів гривень на покриття збитків, пов’язаних з послугою доставки пенсій, „Укрпошта“ досягла згоди з ПФУ щодо доставки та виплати пенсій у 2019 році”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі Мінінфраструктури запевнили, що всі пенсіонери, які отримували пенсії в “Укрпошті”, та ті, хто бажає це зробити вперше, без перешкод будуть їх отримувати через “Укрпошту”.
“Також, на виконання доручення Президента України щодо забезпечення діяльності мережі відділень поштового зв’язку в сільській місцевості, „Укрпошта“ офіційно призупиняє з 17 грудня поточного року всі дії, пов’язані з оптимізацією сільської мережі”, — підкреслили у прес-службі.
Крім того, буде проведена робота щодо працевлаштування на вакантні посади колишніх працівників, у разі їх звернення. Наразі в “Укрпошті” незаповненими є 1188 вакансій листонош та 667 вакансій операторів.
Найближчим часом планується відновити роботу понад 50 відділень зв’язку, 11 нових відділень — запустити до кінця року.
“Укрпошта” також буде активно співпрацювати з місцевими громадами, де відділення зв’язку залишаються закритими з технічних причин, пов’язаних з неможливістю подальшої експлуатації або у зв’язку з їх неукомплектованістю.
Нагадаємо, в жовтні генеральний директор ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року “Укрпошта” перестане доставляти пенсійні виплати українцям.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко наказав не звільняти листонош і продовжити доставку пенсій.
14 грудня Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що "Укрпошта" знайшла компроміс із Пенсійним фондом України й не припинить доставку пенсій, а також не буде скорочувати кількість відділень у сільській місцевості.