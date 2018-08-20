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Появились подробности ДТП с гибелью четырех человек под Киевом

Киев • УНН

 • 13459 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Следователи киевской полиции устанавливают причины аварии, в которой погибли четыре человека, еще трое - травмированы. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве, передает УНН.

Появились подробности ДТП с гибелью четырех человек под Киевом

“В результате аварии 26-летний водитель и 27-летний пассажир Citroen Berlingo, а также 55-летняя и 80-летняя пассажирки Suzuki Grand Vitara погибли на месте происшествия. Водитель Suzuki и два его пассажира госпитализированы”, - говорится в сообщении.

Напомним, автопроисшествие произошло вечером 19 августа. По предварительной информации, Suzuki Grand Vitara выехал на встречную полосу, где столкнулся с Citroen Berlingo.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей и очевидцев. Как выяснилось, 19 августа около 17:40 часов 47-летний киевлянин, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, двигался Новой Ирпенской дорогой в направлении города Киева. По предварительной информации, примерно в двух километрах к улице генерала Наумова он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Citroen Berlingo.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Для установления причины и механизма смертельного ДТП в рамках уголовного производства будут проведены необходимые следственные действия, среди которых несколько экспертиз.

В настоящее время водителю Suzuki Grand Vitara оказывают необходимую медицинскую помощь. Если врачи разрешат с ним общаться и транспортировать, следователи объявят ему о подозрении и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Полиция обратилась к гражданам, которые стали очевидцами этой аварии, с просьбой предоставить показания и помочь в расследовании. Также правоохранители просят водителей, видеорегистраторы которых могли зафиксировать ДТП, предоставить видеозаписи полицейским.

Отметим, еще одна авария произошла через несколько часов: в Киеве возле Харьковской площади из-за серьезного ДТП пострадали семь человек.

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