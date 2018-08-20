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Під Києвом у ДТП загинули чотири людини, троє отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На Новоірпінській дорозі під Києвом напередодні ввечері зіткнулися два автомобілі, у результаті чого загинули чотири людини, ще троє отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Під Києвом у ДТП загинули чотири людини, троє отримали поранення

Повідомлення про аварію рятувальники отримали 19 серпня о 17:47.

На місці події з’ясувалося, що внаслідок ДТП автомобілів Citroen Berlingo та Suzuki Grand Vitara на проїжджій частині дороги стався витік паливно-мастильних матеріалів.

В автомобілі Citroen Berlingo перебувало 5 людей, з яких дві жінки загинули, троє чоловіків отримали травми механічного походження: один - середнього ступеню важкості, двоє інших - важкого ступеню.

В автомобілі Suzuki Grand Vitara перебувало двоє людей, які від отриманих травм загинули.

Наразі розслідуванням обставин дорожньо-транспортної пригоди займаються правоохоронні органи.

Нагадаємо, авто патрульних у Сумах відкинуло на тротуар після ДТП, постраждали п'ятеро людей.

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