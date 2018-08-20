Під Києвом у ДТП загинули чотири людини, троє отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На Новоірпінській дорозі під Києвом напередодні ввечері зіткнулися два автомобілі, у результаті чого загинули чотири людини, ще троє отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Повідомлення про аварію рятувальники отримали 19 серпня о 17:47.
На місці події з’ясувалося, що внаслідок ДТП автомобілів Citroen Berlingo та Suzuki Grand Vitara на проїжджій частині дороги стався витік паливно-мастильних матеріалів.
В автомобілі Citroen Berlingo перебувало 5 людей, з яких дві жінки загинули, троє чоловіків отримали травми механічного походження: один - середнього ступеню важкості, двоє інших - важкого ступеню.
В автомобілі Suzuki Grand Vitara перебувало двоє людей, які від отриманих травм загинули.
Наразі розслідуванням обставин дорожньо-транспортної пригоди займаються правоохоронні органи.
Нагадаємо, авто патрульних у Сумах відкинуло на тротуар після ДТП, постраждали п'ятеро людей.