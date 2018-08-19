Авто патрульних у Сумах відкинуло на тротуар після ДТП: постраждали п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні вдень у Сумах внаслідок зіткнення поліцейського автомобіля, яке їхало за викликом, з іномаркою отримали тілесні ушкодження четверо перехожих та жінка-поліцейський. Про це УНН повідомили у поліції Сумської області.
“Виклик про ДТП надійшов сьогодні о 14:49 про те, що в Сумах на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська зіткнулися службовий автомобіль патрульної поліції та іномарка”, — сказали у поліції.
Як повідомили правоохоронці, патрульний автомобіль їхав на виклик із увімкненою світовою та спеціальною звуковою сигналізацією.
У результаті зіткнення службовий автомобіль відкинуло на тротуар, де саме були люди.
“На даний час відомо, що в результаті ДТП п’ятеро людей постраждало. У тому числі — жінка-поліцейський, яку рятувальникам довелося вирізати із понівеченого автомобіля”, — наголосили у поліції.
Усі поранені госпіталізовані.
Сумська поліція звертається до свідків події та водіїв, які зафіксували інцидент на відеореєстратори, надати свідчення.
Як повідомляв УНН, на Львівщині в ДТП потрапив автобус із 44 пасажирами.