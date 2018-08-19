На Львівщині в ДТП потрапив автобус із 44 пасажирами
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 серпня. УНН. На трасі Львів-Тернопіль поблизу Золочева, що на Львівщині, туристичний автобус зіткнувся із легковиком. Про це УНН повідомили у прес-службі управління поліції у Львівській області.
“Аварія трапилась близько 10:20, у селі Підгороднє, неподалік Золочева. За попередньою інформацією, мешканець Золочева не впорався з керуванням і зіткнувся з маршрутним автобусом. В автобусі перебувало 44 пасажири”, — повідомили у поліції.
Водія легковика госпіталізували до лікарні. Травми також отримала одна з пасажирок.
Правоохоронці встановлюють остаточні причини аварії.
Як повідомляв УНН, у Вінниці внаслідок ДТП з мікроавтобусом загинула людина, ще семеро травмовані.