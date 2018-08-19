У Вінниці внаслідок ДТП з мікроавтобусом загинула людина, ще семеро травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Вінниці внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом одна людина загинула, ще семеро отримали травми. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.
“Сьогодні, 19 серпня, близько 5-ї години на об’їзній дорозі Вінниці сталося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat та мікроавтобуса FIAT Ducato. Внаслідок аварії загинув водій легкового автомобіля, семеро осіб, зокрема 3-річна дитина, госпіталізовані”, — йдеться у повідомленні.
Наразі встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Passat, який рухався в бік Вінниці, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого сталося зіткнення з мікроавтобусом.
Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля, 33-річний житель Тернополя, загинув на місці події, його дружина та 3-річна донька госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
Крім того, за попередньою інформацією, в ДТП постраждали п’ятеро жителів Тернопільської області, які їхали в мікроавтобусі FIAT Ducato. В лікарню для огляду доставил трьох неповнолітніх з цього ж транспортного засобу.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).
Нагадаємо, у Київській області дорожна аварія спричинила затримку прибуття двох поїздів майже на годину.