Під Києвом через ДТП майже на годину спізнились поїзди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Київській області дорожна аварія спричинила затримку прибуття двох поїздів майже на годину. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниці”, передає УНН.
“У четвер, 16 серпня, на переїзді перегону Підгірці — Петра Кривоноса Обухівського району сталось ДТП, де вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем Daewoo Lanos. У зв’язку з необхідністю проведення слідчих дій затримано пасажирський та вантажний поїзди на 50 хвилин”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в "Укрзалізниці", за 7 місяців 2018 року на залізничних переїздах і коліях через необережність і порушення водіями автотранспорту правил дорожнього руху сталося 44 випадки ДТП, у тому числі 39 – на переїздах і 5 – на коліях поза переїздом. Унаслідок ДТП 10 осіб загинуло і 21 – травмовано. Порівняно з відповідним періодом 2017 року, кількість ДТП зменшилася на 2 випадки, на 4 особи менше загинуло, а кількість травмованих збільшилася на 10 осіб.
Нагадаємо, 16 серпня на станції "Підзамче" у Львові люди перекрили залізничний рух. Причина блокування - люди не могли сісти в електричку, яка курсує до міста Здолбунів. Вимагали, щоб у потязі збільшили кількість вагонів. Близько 20:00 на станцію прибула ще одна електричка з шести вагонів. Лише після цього люди розблокували колію.