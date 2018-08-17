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Под Киевом из-за ДТП почти на час опоздали поезда

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В Киевской области дорожная авария вызвала задержку прибытия двух поездов почти на час. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныци", передает УНН.

Под Киевом из-за ДТП почти на час опоздали поезда

“В четверг, 16 августа, на переезде перегона Подгорцы — Петра Кривоноса Обуховского района произошло ДТП, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos. В связи с необходимостью проведения следственных действий были задержаны пассажирский и грузовой поезда на 50 минут”, — говорится в сообщении.

Как отметили в “Укрзализныце”, за 7 месяцев 2018 года на железнодорожных переездах и путях из-за неосторожности и нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения произошли 44 случая ДТП, в том числе 39 — на переездах и 5 — на путях вне переездом. В результате ДТП 10 человек погибли и 21 — травмированы. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года, количество ДТП уменьшилось на 2 случая, на 4 человека меньше погибло, а количество травмированных увеличилось на 10 человек.

Напомним, 16 августа на станции “Пидзамче” во Львове люди перекрыли железнодорожное движение. Причина перекрытия — люди не могли сесть в электричку, которая ходит в город Здолбунов. Требовали, чтобы в поезде увеличили количество вагонов. Около 20:00 на станцию ​​прибыла еще одна электричка из шести вагонов. Только после этого люди разблокировали железную дорогу.

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