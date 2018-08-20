Через серйозну ДТП вночі у Києві постраждали семеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На проїжджій частині дороги в напрямку Харківської площі внаслідок зіткнення легкових автомобілів Mercedes Vito та Lada Priora травми різного ступеня тяжкості отримали семеро осіб, усіх їх госпіталізовано. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві, передає УНН.
“У автомобілі Mercedes Vito знаходились чотири особи, усі травмовані з автомобіля госпіталізовані до медичних закладів міста. В автомобілі Lada Priora, перебувало четверо людей, водія та двох пасажирів з травмами різної ступеню важкості госпіталізовано до медичних закладів міста до прибуття рятувальників”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що у понеділок, 20 серпня, о 00:53 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про ДТП за участю двох автомобілів.
На місце події було направлено рятувальників. На момент прибуття на місце виклику було встановлено, що на проїжджій частині дороги в напрямку Харківської площі внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Mercedes Vito та Lada Priora стався витік паливно-мастильних матеріалів.
Рятувальники за допомогою гідроінструменту деблоковули травмовану жінку із заднього пасажирського сидіння автомобіля Lada Priora та провели роботи зі змивання паливно-мастильних матеріалів із проїжджої частини дороги.
До ліквідації наслідків події від ГУ ДСНС України у м. Києві залучалися три одиниці техніки та 10 співробітників особового складу.
Нагадаємо, під Києвом у ДТП загинули чотири особи, троє отримали поранення.