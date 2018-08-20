Из-за серьезного ДТП ночью в Киеве пострадали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На проезжей части дороги в направлении Харьковской площади в результате столкновения легковых автомобилей Mercedes Vito и Lada Priora травмы различной степени тяжести получили семь человек, все они госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ДСНС Украины в г.Киеве, передает УНН.
“В автомобиле Mercedes Vito находились четыре человека, все травмированные из автомобиля госпитализированы в медицинские учреждения города. В автомобиле Lada Priora, находилось четыре человека, водитель и двое пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города до прибытия спасателей”, - говорится в сообщении.
Установлено, что в понедельник, 20 августа, в 00:53 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей.
На место происшествия были направлены спасатели. На момент прибытия на место вызова было установлено, что на проезжей части дороги в направлении Харьковской площади в результате столкновения двух легковых автомобилей Mercedes Vito и Lada Priora произошла утечка горюче-смазочных материалов.
Спасатели с помощью гидроинструмента деблокировали травмированную женщину с заднего пассажирского сиденья автомобиля Lada Priora и провели работы по смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги.
К ликвидации последствий происшествия от ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве привлекались три единицы техники и 10 человек личного состава.
Напомним, под Киевом в ДТП погибли четыре человека, трое получили ранения.