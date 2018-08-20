З’явились подробиці ДТП із загибеллю чотирьох осіб під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Слідчі київської поліції встановлюють причини аварії, в якій загинуло четверо осіб, ще троє - травмовані. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у м.Києві, передає УНН.
“У результаті аварії 26-річний водії та 27-річний пасажир Citroen Berlingo, а також 55-річна і 80-річна пасажирки Suzuki Grand Vitara загинули на місці події. Водій Suzuki та два його пасажири госпіталізовані”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, автопригода сталася ввечері 19 серпня. За попередньою інформацією, Suzuki Grand Vitara виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Citroen Berlingo.
Правоохоронці провели огляд місця події й опитали свідків та очевидців. Як з’ясувалося, 19 серпня близько 17:40 години 47-річний киянин, керуючи автомобілем Suzuki Grand Vitara, рухався Новою Ірпінською дорогою у напрямку міста Києва. За попередньою інформацією, приблизно за два кілометри до вулиці генерала Наумова він виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Citroen Berlingo.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Для встановлення причини та механізму смертельної автопригоди у рамках кримінального провадження будуть проведені необхідні слідчі дії, серед яких кілька експертиз.
На цей час водієві Suzuki Grand Vitara надають необхідну медичну допомогу. Якщо лікарі дозволять із ним спілкуватися та транспортувати, слідчі оголосять йому про підозру та звернуться до суду із клопотанням щодо обрання міри запобіжного заходу.
Поліція звернулась до громадян, які стали очевидцями цієї аварії, із проханням надати покази та допомогти у розслідуванні. Також правоохоронці просять водіїв, відеореєстратори яких могли зафіксувати ДТП, надати відеозаписи поліцейським.
Зазначимо, ще одна аварія сталась через декілька годин: у Києві біля Харківської площі через серйозну ДТП постраждали семеро осіб.