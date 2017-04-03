Зять Д.Трамп прибыл с необъявленным визитом в Ирак

По их данным, поехать в Ирак Кушнера предложил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерал Джозеф Данфорд.

В свою очередь Reuters сообщает, что Дж.Кушнер хотел лично оценить ситуацию в Ираке, таким образом продемонстрировав поддержку иракским властям.

Как сообщал УНН, зять Д.Трамп Дж.Кушнер стремится прийти на допрос по связям с Россией.