Зять Д.Трампа прибув з неоголошеним візитом до Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, який був призначений старшим радником глави держави, прибув з неоголошеним візитом до Іраку, передає УНН з посиланням на CNN.
За їхніми даними, поїхати до Іраку Кушнера запропонував голова Комітету начальників штабів (КНШ) американських ЗС генерал Джозеф Данфорд.
У свою чергу Reuters повідомляє, що Дж.Кушнер хотів особисто оцінити ситуацію в Іраку, таким чином продемонструвавши підтримку іракським властям.
Як повідомляв УНН, зять Д.Трампа Дж.Кушнер прагне прийти на допит щодо зв’язків з Росією.