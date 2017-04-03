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Зять Д.Трампа прибув з неоголошеним візитом до Іраку

Зять Д.Трампа прибув з неоголошеним візитом до Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, який був призначений старшим радником глави держави, прибув з неоголошеним візитом до Іраку, передає УНН з посиланням на CNN.

За їхніми даними, поїхати до Іраку Кушнера запропонував голова Комітету начальників штабів (КНШ) американських ЗС генерал Джозеф Данфорд.

У свою чергу Reuters повідомляє, що Дж.Кушнер хотів особисто оцінити ситуацію в Іраку, таким чином продемонструвавши підтримку іракським властям.

Як повідомляв УНН, зять Д.Трампа Дж.Кушнер прагне прийти на допит щодо зв’язків з Росією.

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