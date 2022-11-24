Связь в Украине постепенно восстанавливается - министр

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"Связь в Украине постепенно восстанавливается. Самая лучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях", - сообщил чиновник.

Детали

По данным Федорова, в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор есть трудности.

"Энергетики работают без остановки, чтобы поскорее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь. Телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых мы передали ранее", - отметил он.

Дополнение

24 ноября после 14 часов стало известно, что электроэнергию подали во все области Украины.