Связь в Украине постепенно восстанавливается - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Связь в Украине постепенно восстанавливается, однако, трудности еще есть в 5 областях, после очередной атаки врага на энергосистему, сообщает вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в четверг, 24 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Связь в Украине постепенно восстанавливается. Самая лучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях", - сообщил чиновник.
Детали
По данным Федорова, в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор есть трудности.
"Энергетики работают без остановки, чтобы поскорее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь. Телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых мы передали ранее", - отметил он.
Дополнение
24 ноября после 14 часов стало известно, что электроэнергию подали во все области Украины.