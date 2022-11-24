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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зв'язок в Україні поступово відновлюється - міністр

Зв'язок в Україні поступово відновлюється - міністр

Київ • УНН

 • 629831 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Зв'язок в Україні поступово відновлюється, однак, труднощі ще є у 5 областях, після чергової атаки ворога на енергосистему, повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у четвер, 24 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Зв'язок в Україні поступово відновлюється. Найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях", - повідомив урядовець.

Деталі

За даними Федорова, у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.

"Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок. Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше", - зазначив він.

Доповнення

24 листопада після 14 години стало відомо, що електроенергію подали до всіх областей України.

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