Зв'язок в Україні поступово відновлюється - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Зв'язок в Україні поступово відновлюється, однак, труднощі ще є у 5 областях, після чергової атаки ворога на енергосистему, повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у четвер, 24 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Зв'язок в Україні поступово відновлюється. Найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях", - повідомив урядовець.
Деталі
За даними Федорова, у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.
"Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок. Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше", - зазначив він.
Доповнення
24 листопада після 14 години стало відомо, що електроенергію подали до всіх областей України.