Електрику подали до всіх областей України - ОП

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"Електрика подана до всіх областей України. Перше, що було заживлено, – об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів", - повідомив Тимошенко.

Деталі

За даними посадовця, у регіонах вдалося розгорнути 4 000 «Пунктів незламності». Це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв.

"Наші енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7", - додав він.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти електропередачі.