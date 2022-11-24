Електрику подали до всіх областей України - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Електроенергію подали до всіх областей України, після чергової атаки ворога на енергосистему, повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 24 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Електрика подана до всіх областей України. Перше, що було заживлено, – об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів", - повідомив Тимошенко.
Деталі
За даними посадовця, у регіонах вдалося розгорнути 4 000 «Пунктів незламності». Це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв.
"Наші енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7", - додав він.
Доповнення
23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти електропередачі.