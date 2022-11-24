Электричество подали во все области Украины - ОП

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"Электричество подано во все области Украины. Первое, что было заживлено, – объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", - сообщил Тимошенко.

Детали

По данным чиновника, в регионах удалось развернуть 4 000 «Пунктов несокрушимости». Это специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплых напитков.

"Наши энергетики, коммунальщики и спасатели работают 24/7", – добавил он.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи.