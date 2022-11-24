Электричество подали во все области Украины - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Электроэнергию подали во все области Украины, после очередной атаки врага на энергосистему, сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в четверг, 24 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Электричество подано во все области Украины. Первое, что было заживлено, – объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", - сообщил Тимошенко.
Детали
По данным чиновника, в регионах удалось развернуть 4 000 «Пунктов несокрушимости». Это специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплых напитков.
"Наши энергетики, коммунальщики и спасатели работают 24/7", – добавил он.
Дополнение
23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи.