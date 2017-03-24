Звуки двух мощных взрывов услышали жители Мариуполя

"За последние 15 минут было слышно 2 звука взрыва. От взрывной волны закрылись двери. Когда обстреливали микрорайон Восточный "Градами", двери не закрывались", - отметила местная жительница.

В пресс-центре сектора "М" информацию не прокомментировали.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, сегодня около 4:30 утра жители разных районов Львова услышали громкий звук взрыва.