Звуки двох потужних вибухів почули жителі Маріуполя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Жителі Центрального району Маріуполя щойно повідомили про звуки вибухів та потужну ударну хвилю, що їх супроводжувала, передає кореспондент УНН.
“За останні 15 хвилин було чутно 2 звуки вибуху. Від вибухової хвилі позакривалися двері. Коли обстрілювали мікрорайон Східний „Градами“, двері не зачинялися”, — зазначила місцева жителька.
Наразі у прес-центрі сектора “М” інформацію не прокоментували.
Подробиці інциденту з’ясовуються.
Нагадаємо, сьогодні близько 4:30 ранку жителі різних районів Львова почули гучний звук вибуху.