Невыполнение "Газпрома" решение арбитража приносит "Нафтогазу" 0,5 млн долл. ежедневно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Промедление "Газпрома" с выполнением решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту приносит Украине полмиллиона долларов ежедневно. Об этом во время пресс-конференции сообщил главный коммерческий директор Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
"За просрочку уплаты средств в размере 2,56 млрд долларов, которые "Газпром" должен оплатить "Нафтогазу" на него накладываются штрафные санкции в размере 7% годовых. Таким образом, "Нафтогаз" получает 526 тыс. долларов в день", - сказал он.
Напомним, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" должны пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража.
Как сообщал УНН, 28 февраля НАК "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".
В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не согласны с решением Стокгольмского Арбитража по делу с "Нафтогазом".