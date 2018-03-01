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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59408 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71491 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74407 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106126 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100024 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104324 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111323 просмотра

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Невыполнение "Газпрома" решение арбитража приносит "Нафтогазу" 0,5 млн долл. ежедневно

Невыполнение "Газпрома" решение арбитража приносит "Нафтогазу" 0,5 млн долл. ежедневно

Киев  •  УНН

 • 7235 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Промедление "Газпрома" с выполнением решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту приносит Украине полмиллиона долларов ежедневно. Об этом во время пресс-конференции сообщил главный коммерческий директор Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"За просрочку уплаты средств в размере 2,56 млрд долларов, которые "Газпром" должен оплатить "Нафтогазу" на него накладываются штрафные санкции в размере 7% годовых. Таким образом, "Нафтогаз" получает 526 тыс. долларов в день", - сказал он.

Напомним, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" должны пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража.

Как сообщал УНН, 28 февраля НАК "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не согласны с решением Стокгольмского Арбитража по делу с "Нафтогазом".

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