Не виконання "Газпрому" рішення арбітражу приносить "Нафтогазу" 0,5 млн дол. щодня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Зволікання "Газпрому" із виконанням рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту приносить Україні півмільйона доларів щодня. Про це під час прес-конференції повідомив головний комерційний директор Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"За прострочення сплати коштів у розмірі 2,56 млрд доларів, які "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" на нього накладаються штрафні санкції у розмірі 7% річних. Таким чином, "Нафтогаз" отримує 526 тисяч доларів на день", - сказав він.
Нагадаємо, компанії “Нафтогаз України” і “Газпром” мають переглянути газовий контракт з урахуванням рішення Стокгольмського Арбітражу.
Як повідомляв УНН, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
В свою чергу у "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського Арбітражу у справі з "Нафтогазом".