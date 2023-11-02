Промедление дало возможность россии подготовиться: Данилов о недостаточных темпах Запада в предоставлении оружия Украине

Детали

«Если бы мы с первых дней получали ту помощь, на которую рассчитывали, была бы совсем другая ситуация», – сказал секретарь СНБО в эфире программы Свобода.Live.

По словам Данилова, промедление дало возможность россии подготовиться, заминировать большую территорию и провести переговоры с Ираном и Северной Кореей.

«В феврале и марте 2022 года мы умоляли дать защиту нашего неба. К большому сожалению, к тому времени мы не получили никакого ответа. Ну, а помощь начала поступать постепенно, и мы очень тщательно отслеживаем в аппарате: кто первый предоставлял, что предоставлял и какая страна это делала. Я более чем уверен, если бы эта помощь была быстрее, то может и были другие результаты», – отметил Алексей Данилов.

Добавим

Комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist, секретарь СНБО заявил, что соглашается с генералом, который пишет о необходимости новых технологий для разработки вооружения.

Данилов говорит, что этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях Ставки. Он также добавляет, что хотел бы, чтобы отношения Украины с партнерами по поводу поставок оружия были более динамичными.

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в статье The Economist написал, что война сейчас переходит на новый этап, а это может пойти на пользу россии.

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