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Зволікання дало можливість росії підготуватися: Данілов про недостатні темпи Заходу в наданні зброї Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що темпи надання військової допомоги Україні від партнерів вплинули на результат, який сьогодні українська армія має на полі бою. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Зволікання дало можливість росії підготуватися: Данілов про недостатні темпи Заходу в наданні зброї Україні

Деталі

«Якби ми з перших днів отримували ту допомогу, на яку розраховували, була б зовсім інша ситуація», – сказав секретар РНБО в ефірі програми Свобода.Live.

За словами Данілова, зволікання дало можливість Росії підготуватися, замінувати велику територію і провести переговори з Іраном та Північною Кореєю.

«У лютому і березні 2022 року ми благали дати захист нашого неба. На превеликий жаль, на той час ми не отримали жодної відповіді. Ну, а допомога почала надходити поступово, і ми дуже ретельно відслідковуємо в апараті: хто перший надавав, що надавав і яка країна це робила. Я більш ніж впевнений, якщо би ця допомога була швидше, то може й були інші результати», – зазначив Олексій Данілов.

Додамо

Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у The Economist, секретар РНБО заявив, що погоджується з генералом, який пише про необхідність нових технологій для розробки озброєння.

Данілов говорить, що це питання неодноразово обговорювалося на засіданнях Ставки. Він також додає, що хотів би, щоб відносини України з партнерами з приводу постачання зброї були більш динамічними.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті The Economist написав, що війна зараз переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Це була моя помилка": Залужний заявив, що росія спростувала його припущення щодо способу зупинити війну

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