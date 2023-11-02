Зволікання дало можливість росії підготуватися: Данілов про недостатні темпи Заходу в наданні зброї Україні

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що темпи надання військової допомоги Україні від партнерів вплинули на результат, який сьогодні українська армія має на полі бою. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.