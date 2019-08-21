Отчет ОБСЕ: разминирования у Станицы Луганской занимались только сотрудники ГСЧС

КИЕВ. 21 августа. УНН. Представители Специалньои мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в понедельник продолжение работ украинской стороной по разминированию на участке разведения в районе Станицы Луганской возле разрушенного моста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 19 августа 2019.