Бойовики зірвали синхронний демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, які розміщені на ділянці розведення в районі Станиці Луганської. Однак через те, що бойовики не розпочали демонтаж синхронно, українська сторона змушена була припинити ці роботи. Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації, передає УНН із посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.