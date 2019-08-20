Бойовики зірвали синхронний демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, які розміщені на ділянці розведення в районі Станиці Луганської. Однак через те, що бойовики не розпочали демонтаж синхронно, українська сторона змушена була припинити ці роботи. Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації, передає УНН із посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що 20 серпня о 11:00 годині, як було заявлено на передодні СММ ОБСЄ та Російській Федерації, українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, які розміщені на ділянці розведення № 1 (ділянці №1 "Станиця Луганська" - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними СЦКК, російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому незаконні збройні формування ОРЛО синхронно не розпочали демонтаж.
"В наслідок чого українська сторона змушена була припинити зазначені вище роботи", - зазначили у СЦКК.
Також у центрі заявили, що НЗФ РФ під загрозою застосування зброї, якої на ділянці розведення не повинно бути, не допускають українську сторону для проведення ремонтних робіт на зруйнованій частині мосту.
Як повідомляв УНН, раніше українська сторона висловлювала готовність до демонтажу фортифікацій під Станицею Луганською.
Нагадаємо, що у СЦКК раніше вже заявляли, що бойовики зривають демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською