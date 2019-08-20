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Боевики сорвали синхронный демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской

Боевики сорвали синхронный демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской

Киев  •  УНН

 • 16662 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской. Однако из-за того, что боевики не начали демонтаж синхронно, украинская сторона вынуждена была прекратить эти работы. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 20 августа в 11:00 часов, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения №1 (участке №1 "Станица Луганская" - ред.)", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным СЦКК, российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому незаконные вооруженные формирования ОРЛО синхронно не начали демонтаж.

"В результате чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы", - отметили в СЦКК.

Также в центре заявили, что НВФ РФ под угрозой применения оружия, которого на участке разведения не должно быть, не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста.

Как сообщал УНН, ранее украинская сторона выражала готовность к демонтажу фортификаций под Станицей Луганской.

Напомним, что в СЦКК ранее уже заявляли, что боевики срывают демонтаж фортификаций под Станицей Луганской

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