Звіт ОБСЄ: розміновуванням біля Станиці Луганської займалися лише співробітники ДСНС

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Представники Спеціалньої моніторингової місії ОБСЄ зафіксували у понеділок продовження робіт українською стороною з розмінування на ділянці розведення у районі Станиці Луганської біля зруйнованого мосту. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 19 серпня 2019 року.