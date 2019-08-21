Звіт ОБСЄ: розміновуванням біля Станиці Луганської займалися лише співробітники ДСНС

ukru
22 березня, 04:30 • 56386 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 133099 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 159749 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 148611 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 223310 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157846 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 192900 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 179052 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130877 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173739 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.1 м/с
23 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 90780 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 72881 перегляди
Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

22 березня, 03:30 • 26505 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 71491 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 41504 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 145006 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 223310 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 192900 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 179052 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 146605 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 7439 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 13740 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 133099 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 105518 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 83508 перегляди
Актуальне
Звіт ОБСЄ: розміновуванням біля Станиці Луганської займалися лише співробітники ДСНС

Звіт ОБСЄ: розміновуванням біля Станиці Луганської займалися лише співробітники ДСНС

Київ • УНН

 • 9662 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Представники Спеціалньої моніторингової місії ОБСЄ зафіксували у понеділок продовження робіт українською стороною з розмінування на ділянці розведення у районі Станиці Луганської біля зруйнованого мосту. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 19 серпня 2019 року.

“Команда Місії бачила щонайменше 14 саперів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які заходили до ділянки розведення через контрольний пункт в’їзду-виїзду біля н.п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська)” — йдеться у документі.

Додається, що на ділянці розведення спостерігачі бачили 3 саперів на західному боці асфальтованої дороги, орієнтовно за 50 м на північ від колишніх передових позицій Збройних сил України, а також 8 саперів, що зрізали гілки приблизно за 25 м на захід від згаданої дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції

“Члени патруля Місії бачили стовпчики червоного та білого кольору, що стирчали у землі та позначали місцеперебування протитанкової міни орієнтовно за 100 м на захід від колишніх передових позицій ЗС України”, — повідомили у СММ.

У свою чергу, у звіті немає інформації щодо проведення робіт з розмінування в районі Станиці Луганської біля зруйнованого мосту на тимчасово окупованій території. Замість цього, спостерігачі СММ ОБСЄ продовжували фіксувати на тому місті знаходження бойовиків з нарукавними пов’язками з написами “СЦКК”.

“На ділянці розведення, на південь від зруйнованої частини мосту, спостерігачі бачили до 5 членів збройних формувань (з нарукавними пов’язками з написами “СЦКК”, — зазначається у звіті.

Нагадаємо, раніше у ООС повідомили, що бойовики зірвали синхронний демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,237.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,990.42