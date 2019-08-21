Звіт ОБСЄ: розміновуванням біля Станиці Луганської займалися лише співробітники ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Представники Спеціалньої моніторингової місії ОБСЄ зафіксували у понеділок продовження робіт українською стороною з розмінування на ділянці розведення у районі Станиці Луганської біля зруйнованого мосту. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 19 серпня 2019 року.
“Команда Місії бачила щонайменше 14 саперів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які заходили до ділянки розведення через контрольний пункт в’їзду-виїзду біля н.п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська)” — йдеться у документі.
Додається, що на ділянці розведення спостерігачі бачили 3 саперів на західному боці асфальтованої дороги, орієнтовно за 50 м на північ від колишніх передових позицій Збройних сил України, а також 8 саперів, що зрізали гілки приблизно за 25 м на захід від згаданої дороги.
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“Члени патруля Місії бачили стовпчики червоного та білого кольору, що стирчали у землі та позначали місцеперебування протитанкової міни орієнтовно за 100 м на захід від колишніх передових позицій ЗС України”, — повідомили у СММ.
У свою чергу, у звіті немає інформації щодо проведення робіт з розмінування в районі Станиці Луганської біля зруйнованого мосту на тимчасово окупованій території. Замість цього, спостерігачі СММ ОБСЄ продовжували фіксувати на тому місті знаходження бойовиків з нарукавними пов’язками з написами “СЦКК”.
“На ділянці розведення, на південь від зруйнованої частини мосту, спостерігачі бачили до 5 членів збройних формувань (з нарукавними пов’язками з написами “СЦКК”, — зазначається у звіті.
Нагадаємо, раніше у ООС повідомили, що бойовики зірвали синхронний демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської.