Освобождение из плена 50 военных: СБУ показала видео
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео по освобождению из российского плена 50 военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Из плена освободили еще 50 украинцев. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента и вернуть из плена каждого украинца!" – говорится в сообщении.
Напомним
24 ноября Украина вернула из российского плена 50 военных. Среди них 20 нацгвардейцев, 12 бойцов из ВМС, 10 из ВСУ, шестеро из ГПСУ, двое из терробороны.