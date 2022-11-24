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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Звільнення з полону 50 військових: СБУ показала відео

Звільнення з полону 50 військових: СБУ показала відео

Київ • УНН

 • 485239 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Служба безпеки України показала ексклюзивне відео зі звільнення з російського полону 50 військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"З полону звільнили ще 50 українців. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!" – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

24 листопада Україна повернула з російського полону 50 військових. Серед них 20 нацгвардійців, 12 бійців із ВМС, 10 із ЗСУ, шестеро із ДПСУ, двоє з тероборони.

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