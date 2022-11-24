Звільнення з полону 50 військових: СБУ показала відео

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"З полону звільнили ще 50 українців. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!" – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

24 листопада Україна повернула з російського полону 50 військових. Серед них 20 нацгвардійців, 12 бійців із ВМС, 10 із ЗСУ, шестеро із ДПСУ, двоє з тероборони.