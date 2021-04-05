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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54706 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75839 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Уволенный глава "Укрзализныци" сообщил, что все еще в больнице и не может присутствовать на ВСК

Уволенный глава "Укрзализныци" сообщил, что все еще в больнице и не может присутствовать на ВСК

Киев  •  УНН

 • 24446 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Кабмин 17 марта уволил Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныци". За несколько дней до этого он сообщил, что получил положительный результат теста на Covid-19 и идет на больничный. УНН поинтересовался уже у экс-главы "Укрзализныци" его самочувствием, а также готовностью участвовать в работе профильной Временной следственной комиссии парламента, где он должен был дать показания еще 18 марта.

В комментарии УНН Жмак сообщил, что все еще находится на больничном и будет участвовать в работе ВСК только онлайн.

Цитата:

"Я нахожусь в больнице. Поэтому участвовать (в работе ВСК - ред.) могу только онлайн", - сказал Жмак.

Контекст

Временная следственная комиссия по оценке критического состояния "Укрзализныци" была создана в конце января и 18 марта должна была заслушать Жмака. Накануне своего увольнения он заявил, что не против пройти полиграф на заседании ВСК для подтверждения своей невиновности в многомиллиардных убытках "Укрзализныци" за прошлый год.

Ущерб "Укрзализныци" за прошлый год составил 12 млрд грн, из которых 7 млрд грн - на грузовых перевозках. Ущерб связывают с решением коммерческого директора "Укрзализныци" Иракли Эзугбая снизить тарифы на грузоперевозки. В СМИ говорят, что Эзугбая это делал нарочно, в пользу близких компаний "Дженерал контейнер Сервисес" и "Рисол". Как было на самом деле предстоит выяснить Временной следственной комиссии, поскольку НАБУ со своей функцией не справилось вопреки меморандуму о совместной борьбе с коррупцией. Ответственный за это направление детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не открыл ни одного уголовного производства по изложенным в СМИ фактам о возможных преступлениях должностных лиц "Укрзализныци" во втором полугодии 2020 года.

Справка

Иракли Эзугбая - бывший глава железной дороги Грузии при президенте Михеиле Саакашвили. После обвинений в крупных хищениях покинул Грузию и перебрался в Украину. Назначение Эзугбая коммерческим директором "Укрзализныци" было первым кадровым решением Владимира Жмака - бывшего заместителя Саакашвили в Одесской ОГА.

Дополнение

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк указала на грубое вмешательство Михеила Саакашвили в работу государственных органов Украины и продвижения лоббистских проектов.

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