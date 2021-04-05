Звільнений глава "Укрзалізниці" повідомив, що все ще в лікарні і не може бути присутнім на ТСК

ukru
19:01 • 30297 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 31192 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 84104 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 51999 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 90664 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115077 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144203 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183892 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 309749 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192753 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 126220 перегляди
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101042 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 96538 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 101468 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 93488 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 51801 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 309751 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244360 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338081 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331594 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 61785 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109510 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110359 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107356 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120733 перегляди
Актуальне
Звільнений глава "Укрзалізниці" повідомив, що все ще в лікарні і не може бути присутнім на ТСК

Звільнений глава "Укрзалізниці" повідомив, що все ще в лікарні і не може бути присутнім на ТСК

Київ • УНН

 • 24450 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кабмін 17 березня звільнив Володимира Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці". За кілька днів до цього він повідомив, що отримав позитивний результат тесту на Covid-19 і йде на лікарняний. УНН поцікавився вже у ексглави "Укрзалізниці" його самопочуттям, а також готовністю брати участь у роботі профільної Тимчасової слідчої комісії парламенту, де він повинен був дати свідчення ще 18 березня.

У коментарі УНН Жмак повідомив, що все ще перебуває на лікарняному і брати участь в роботі ТСК може тільки онлайн.

Цитата:

"Я перебуваю в лікарні. Тому брати участь (у роботі ТСК - ред.) можу тільки онлайн", - сказав Жмак.

Контекст

Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" була створена в кінці січня і 18 березня мала заслухати Жмака. Напередодні свого звільнення він заявив, що не проти пройти поліграф на засіданні ТСК для підтвердження своєї невинності в багатомільярдних збитках "Укрзалізниці" за минулий рік.

Збиток "Укрзалізниці" за минулий рік склав 12 млрд грн, з яких 7 млрд грн - на вантажних перевезеннях. Збиток пов'язують з рішенням комерційного директора "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая знизити тарифи на вантажоперевезення. У ЗМІ подейкують, що Езугбая це робив навмисне, на користь близьких компаній "Дженерал контейнер Сервісес" і "Рісол". Як було насправді належить з'ясувати Тимчасовій слідчій комісії, оскільки НАБУ зі своєю функцією не впоралося всупереч меморандуму про спільну боротьбу з корупцією. Відповідальний за цей напрямок детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не відкрив жодного кримінального провадження за викладеними в ЗМІ фактами про ймовірні злочини посадових осіб "Укрзалізниці" у другому півріччі 2020 року. 

Довідка

Іраклі Езугбая - колишній глава залізниці Грузії за президента Міхеїла Саакашвілі. Після звинувачень у великих розкраданнях покинув Грузію і перебрався до України. Призначення Езугбая комерційним директором "Укрзалізниці" було першим кадровим рішенням Володимира Жмака - колишнього заступника Саакашвілі в Одеській ОДА.

Доповнення

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вказала на грубе втручання Міхеїла Саакашвілі в роботу державних органів України та просування лобістських проектів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79