Звільнений глава "Укрзалізниці" повідомив, що все ще в лікарні і не може бути присутнім на ТСК

У коментарі УНН Жмак повідомив, що все ще перебуває на лікарняному і брати участь в роботі ТСК може тільки онлайн.

Цитата:

"Я перебуваю в лікарні. Тому брати участь (у роботі ТСК - ред.) можу тільки онлайн", - сказав Жмак.

Контекст

Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" була створена в кінці січня і 18 березня мала заслухати Жмака. Напередодні свого звільнення він заявив, що не проти пройти поліграф на засіданні ТСК для підтвердження своєї невинності в багатомільярдних збитках "Укрзалізниці" за минулий рік.

Збиток "Укрзалізниці" за минулий рік склав 12 млрд грн, з яких 7 млрд грн - на вантажних перевезеннях. Збиток пов'язують з рішенням комерційного директора "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая знизити тарифи на вантажоперевезення. У ЗМІ подейкують, що Езугбая це робив навмисне, на користь близьких компаній "Дженерал контейнер Сервісес" і "Рісол". Як було насправді належить з'ясувати Тимчасовій слідчій комісії, оскільки НАБУ зі своєю функцією не впоралося всупереч меморандуму про спільну боротьбу з корупцією. Відповідальний за цей напрямок детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не відкрив жодного кримінального провадження за викладеними в ЗМІ фактами про ймовірні злочини посадових осіб "Укрзалізниці" у другому півріччі 2020 року.

Довідка

Іраклі Езугбая - колишній глава залізниці Грузії за президента Міхеїла Саакашвілі. Після звинувачень у великих розкраданнях покинув Грузію і перебрався до України. Призначення Езугбая комерційним директором "Укрзалізниці" було першим кадровим рішенням Володимира Жмака - колишнього заступника Саакашвілі в Одеській ОДА.

Доповнення

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вказала на грубе втручання Міхеїла Саакашвілі в роботу державних органів України та просування лобістських проектів.