Освобожденные украинские моряки собрали деньги на помощь российскому политзаключенному
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Освобожденные украинские моряки собрали более 12 тыс. грн и около 26 тыс. рублей в помощь российскому политзаключенному Константину Котову, который ранее помогал морякам. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передаёт УНН.
“Одним из людей, помогавших морякам передачами является Константин Котов. Долгие месяцы нахождения моряков в плену Костя Котов помогал Виктории (Ивлевой — ред.) собирать морякам передачки, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключённых украинцев и крымских татар. В августе Костя Котов был задержан и обвинён по статье 212.1 УК РФ — репрессивной статье, придуманной российскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний”, — сообщил адвокат.
По его словам, буквально за неделю, Константин Котов был приговорён к 4 годам лагерей.
“Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, как и ранее сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобождённые украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову... Сумму в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей, я привезу в Москву и передам Виктории. Девиз украинских военных моряков — „Своїх не кидаємо!“ — в полной мере относится и к Косте Котову”, — добавил Полозов.
Напомним, 7 сентября в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами. Среди них, в частности, были и 24 украинских военных моряка, захваченных у Керченского пролива 25 ноября прошлого года.