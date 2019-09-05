Российского активиста, который поддерживал украинских моряков, осудили на 4 года

Как пишет издание, прокурор Ярослав Миц просил отправить Котова в колонию на 4,5 года. Защита просила оправдать активиста, так как, по ее мнению, в действиях Котова нет состава преступления. Вину активист не признал.

В основу уголовного дела вошло несколько решений по административным делам о нарушении правил проведения публичных мероприятий (статья 20.2 КоАП). По версии обвинения, Котов, “не сделав должных выводов, пренебрегая конституционно охраняемыми ценностями, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу”, продолжал “нарушать действующее законодательство”.

На расследование дела Константина Котова следствию потребовалось несколько дней: активиста задержали 12 августа, на следующий день ему предъявили обвинение, а уже 15 августа расследование завершилось. При этом Котов стал одним из немногих обвиняемых по статье 212.1 УК, кому выбрали самую суровую меру пресечения — арест.

Напомним, Константин Котов — программист и общественный активист. Он стал первым обвиняемым по так называемой “дадинской” статье, которого отправили под арест во время следствия. Поводом для уголовного дела против Котова стали три административных протокола — за публикацию в фейсбуке с призывом на несогласованную акцию, а также за участие в несогласованных шествиях.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Константина Котова политическим заключенным.

Следствие по делу Котова завершилось в рекордные сроки — всего через день после предъявления обвинения. Всего оно продолжалось два с половиной дня. 12 августа Котова задержали, а уже 15-го следствие завершилось. 14 августа суд отправил Котова в СИЗО.

Статья о неоднократном нарушение правил проведения митинга получила неофициальное название “дадинской” по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы. В феврале 2017 года, после того как Конституционный суд России уточнил толкование статьи, приговор Дадину отменил Верховный суд за отсутствием состава преступления.