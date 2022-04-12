Освобожденное от российских оккупантов судно "Сапфир" уже в Украине - ОП

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"Освобожденное от российских оккупантов спасательное судно "Сапфир" уже в Украине. Его пришвартовали в порту Измаил", - написал Ермак.

Добавим

Ранее глава ОП сообщил о том, как "Сапфир" вернули под контроль Украины.

Напомним

Украинское спасательное судно "Сапфир" россияне захватили у острова Змеиный еще 26 февраля.