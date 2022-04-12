Звільнене від російських окупантів судно "Сапфір" вже в Україні - ОП

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"Звільнене від російських окупантів рятувальне судно "Сапфір" вже в Україні. Його пришвартували в порту Ізмаїл", - написав Єрмак.

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Раніше голова ОП повідомив про те, як "Сапфір" повернули під контроль України.

Нагадаємо

Українське рятувальне судно "Сапфір" росіяни захопили біля острова Зміїїний ще 26 лютого.