Звезда с дома на Крещатике и памятники советским пропагандистам: определены 47 памятных объектов, подлежащих устранению

ukenru
Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
12:56 • 67117 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
12:25 • 103915 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 116663 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 130368 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 140959 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 144288 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 204392 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 197215 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 122768 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 188882 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 154249 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 157779 просмотра
Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

 • 131242 просмотра
Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

 • 116019 просмотра
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

 • 112689 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

 • 111657 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 157779 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 204392 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 164282 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 197215 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 188882 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

16:38 • 3572 просмотра
Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

Эфиопские волки: хищники, питающиеся нектаром и выполняющие роль опылителей растений

16:37 • 5335 просмотра
«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

15:25 • 18281 просмотра
Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

13:49 • 30278 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

 • 111657 просмотра
Актуальное
Звезда с дома на Крещатике и памятники советским пропагандистам: определены 47 памятных объектов, подлежащих устранению

Звезда с дома на Крещатике и памятники советским пропагандистам: определены 47 памятных объектов, подлежащих устранению

Киев  •  УНН

 • 8508 просмотра

Read in English

Решение предусматривает демонтаж звезды с дома на Крещатике, памятников советским пропагандистам, постаментов памятников ленину и т.д

В Киеве еще 47 памятных объектов и элементов отделки внесли в перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, подлежащих устранению из публичного пространства города. Решение, в частности, предусматривает демонтаж звезды с дома на Крещатике. Об этом УНН сообщает с ссылкой на КГГА.

"Киевсовет определил еще 47 памятных объектов и элементов отделки, отражающих советские и российские исторические и пропагандистские нарративы. Их внесли в Перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, подлежащих устранению из публичного пространства города", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя КГГА, депутат Киевского городского совета Анна Старостенко сообщила, что город продолжает очистку городского пространства от российских смыслов.

Решение, в частности, предусматривает демонтаж звезды с дома на Крещатике, памятников советским пропагандистам, постаментов памятников ленину и т.д. Россия использует элементы, связанные с имперской историей, как плацдарм для продвижения агрессивной политики. Поэтому важно, чтобы символы, под которыми империя осуществляла геноцид украинцев, навсегда исчезли с наших улиц

- отметила Старостенко.

Сообщается, что среди 27 объектов, требующих полного демонтажа, - памятники Александру Бойченко (на территории гимназии № 59) и Николаю Островскому (на территории гимназии № 191), постаменты от памятника ленину (бульв. Тараса Шевченко, 1 и ул. Якова Гнездовского, 1-А), мемориальный камень "Комсомольская аллея" (на просп. Академика Глушкова, 40), звезда на крыше дома на ул. Крещатик, 25 и др.

Кроме того, в Перечень вошли 20 объектов, на которых требуют изъятия отдельные элементы композиции, коррекции текста или отдельных его частей.

ВР поддержала переименование 327 населенных пунктов в рамках дерусификации19 сент. 2024, 09:05 • 17532 просмотра

В частности, речь идет о доске с русскоязычной цитатой режиссера Станислава Говорухина на памятнике Воинам-интернационалистам (ул. Лаврская, 19), которую планируется заменить на доску на украинском языке с посвящением украинцам, погибшим во время преступного военного вторжения СССР в Афганистан. Также на памятниках Борису Патону и Илье Репину в планах заменить надписи на русском языке на украинский. А монограмму с изображением имперского вензеля Александра III, что на въездных воротах к КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" (бывшая Александровская больница), демонтируют.

"Демонтаж памятных объектов, внесенных в Перечень, осуществляет Департамент территориального контроля города Киева. Так, сейчас из публичного пространства столицы уже убрали 117 таких объектов или элементов", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день еще не демонтировано 87 объектов, 12 из которых имеют памятникоохранный статус.

В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов30 апр. 2024, 08:38 • 26531 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКиев
kyivska-miska-radaКиевский городской совет
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
kievКиев