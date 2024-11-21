Звезда с дома на Крещатике и памятники советским пропагандистам: определены 47 памятных объектов, подлежащих устранению

В Киеве еще 47 памятных объектов и элементов отделки внесли в перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, подлежащих устранению из публичного пространства города. Решение, в частности, предусматривает демонтаж звезды с дома на Крещатике. Об этом УНН сообщает с ссылкой на КГГА.

"Киевсовет определил еще 47 памятных объектов и элементов отделки, отражающих советские и российские исторические и пропагандистские нарративы. Их внесли в Перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, подлежащих устранению из публичного пространства города", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя КГГА, депутат Киевского городского совета Анна Старостенко сообщила, что город продолжает очистку городского пространства от российских смыслов.

Решение, в частности, предусматривает демонтаж звезды с дома на Крещатике, памятников советским пропагандистам, постаментов памятников ленину и т.д. Россия использует элементы, связанные с имперской историей, как плацдарм для продвижения агрессивной политики. Поэтому важно, чтобы символы, под которыми империя осуществляла геноцид украинцев, навсегда исчезли с наших улиц - отметила Старостенко.

Сообщается, что среди 27 объектов, требующих полного демонтажа, - памятники Александру Бойченко (на территории гимназии № 59) и Николаю Островскому (на территории гимназии № 191), постаменты от памятника ленину (бульв. Тараса Шевченко, 1 и ул. Якова Гнездовского, 1-А), мемориальный камень "Комсомольская аллея" (на просп. Академика Глушкова, 40), звезда на крыше дома на ул. Крещатик, 25 и др.

Кроме того, в Перечень вошли 20 объектов, на которых требуют изъятия отдельные элементы композиции, коррекции текста или отдельных его частей.

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В частности, речь идет о доске с русскоязычной цитатой режиссера Станислава Говорухина на памятнике Воинам-интернационалистам (ул. Лаврская, 19), которую планируется заменить на доску на украинском языке с посвящением украинцам, погибшим во время преступного военного вторжения СССР в Афганистан. Также на памятниках Борису Патону и Илье Репину в планах заменить надписи на русском языке на украинский. А монограмму с изображением имперского вензеля Александра III, что на въездных воротах к КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" (бывшая Александровская больница), демонтируют.

"Демонтаж памятных объектов, внесенных в Перечень, осуществляет Департамент территориального контроля города Киева. Так, сейчас из публичного пространства столицы уже убрали 117 таких объектов или элементов", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день еще не демонтировано 87 объектов, 12 из которых имеют памятникоохранный статус.

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