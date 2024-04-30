В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов

В Киеве начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа" (бывшей Аркой дружбы народов). Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию КГГА.

Детали

"Городские коммунальные службы начинают демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа". Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная", - говорится в сообщении КГГА во вторник.

Композиция, как указано, состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6 000 - 7 000 кг.

Отмечается, что предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.

В дальнейшем, как отмечается, монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им.

Дополнение

Министерство культуры и информационной политики Украины решило, что Арка "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) в Киеве больше не является памятником, поэтому может быть демонтирована.

Перед этим в Украинском институте национальной памяти заявили, что Арка дружбы народов в Киеве символизирует имперскую политику россии и подлежит демонтажу.

В Украинском институте национальной памяти объяснили, что экспертная комиссия приняла решение о необходимости демонтажа Арки дружбы народов. Реализация этого решения и учет советов экспертной комиссии УИНП зависит от городской власти и Министерства культуры и информационной политики.

В Департаменте культуры КГГА заявляли ранее, что во время полномасштабной войны расходование значительных средств из городского бюджета на проведение работ по демонтажу арки "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) не является самым насущным вопросом.